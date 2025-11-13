فلسطين أون لاين

"التربية والتعليم": 31 ألف طالبٍِ من غزَّة تقدَّموا لامتحانات الثانوية العامة

13 نوفمبر 2025 . الساعة 09:20 بتوقيت القدس
أحد طلبة الثانوية العامة بعد إعلان نتائج قطاع غزة

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، يوم الخميس، نتائج امتحان الثانوية العامة لطلبة قطاع من مواليد عام 2007 لعام 2025 وملحق 2006 لعام 2024، والذين قدموا امتحاناتهم إلكترونيا في ظل ظروف استثنائية.

وقالت الوزارة إن 31 ألف طالب وطالبة تقدموا لامتحانات الثانوية العامة من مواليد 2007، وملحق 2006 في قطاع غزة.

ويمكن للطلاب الاستعلام بسهولة باتباع الخطوات التالية جنبًا إلى جنب: كتابة رقم الجلوس – اختيار العام الدراسي (مواليد 2006 → 2024، مواليد 2007 → 2025) – اختيار الدورة الأولى من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

وحُرم طلبة قطاع غزة على مدار عامين متواصلين من الحرب من إتمام دراسة الثانوية العامة، حيث حالت شراسة العدوان دون عقد امتحان التوجيهي لعامين متتاليين لطلبة القطاع.

وتسببت حرب الإبادة الجماعية في حرمان أكثر من 70 ألف طالب وطالبة من مواليد 2006 و2007 من التقدم للامتحان، علاوة على استشهاد 4 آلاف طالب، في حين تقدم 4 آلاف آخرين للامتحان خارج قطاع غزة على مدار عامين.

