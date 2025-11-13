فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قرار أممي يؤكد سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية

"بينهم محامٍ وأشقاء".. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2007 "توجيهي غزة " (رابط الاستعلام)

خروقاتٌ متواصلة.. غاراتٌ "إسرائيلية" على بيت لاهيا وخانيونس ونسفٌ للمباني شرق غزَّة

أسعار صرف العملات في فلسطين الخميس 13 نوفمبر

لاعبو كرة قدم بارزون يطالبون باستبعاد "إسرائيل" من كرة القدم الأوروبية

مستوطنون يعتدون على مسجد قرب سلفيت

محمد شلدان.. الشاهد الوحيد على مأساةٍ فقدت فيها أم وأطفالها الأربعة

أفيخاي أدرعي.. صانع رواية الكذب "الإسرائيلية" وواجهة الخداع الموجه للعرب تنتهي بالفشل

فيدان: "حماس" أظهرت إرادة واضحة لاتخاذ خطوات بنَّاءة في اتفاق وقف إطلاق النار

تراجع أسعار الذهب

13 نوفمبر 2025 . الساعة 09:18 بتوقيت القدس
...
تراجع سعر الذهب من أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع

تراجع سعر الذهب من أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع، يوم الخميس، متأثرًا سلبًا بارتفاع الدولار، بينما يترقب المتعاملون استئناف إصدار البيانات الاقتصادية الأمريكية لتوقع مسار معدل الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 4194.63 دولارًا للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوى له منذ 21 أكتوبر في الجلسة الماضية. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 % إلى 4199.30 دولارًا للأوقية. وواصل مؤشر الدولار مكاسبه أمام منافسيه مما جعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 53.37 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1 % إلى 1616.24 دولارًا، فيما انخفض البلاديوم 0.6 % إلى 1465.21 دولارًا.

المصدر / وكالات
#النفط #أسعار الذهب #ارتفاع الدولار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة