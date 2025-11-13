طقس فلسطين يوم الخميس 13 نوفمبر

فلسطين أون لاين

13 نوفمبر 2025
ظروف قاسية يعيشها أهالي غزة داخل الخيام مع اقتراب فصل الشتاء

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، يوم الخميس، أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل ويحتمل خلال ساعات المساء والليل سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة؛ فيكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويحتمل سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدًا الجمعة، توقعت الأرصاد أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبيا إلى باردة لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وباردا نسبيا نهارا وباردا ليلا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بقليل، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

