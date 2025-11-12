الاحتلال يهدم منزلًا في سلوان جنوبي الأقصى

فلسطين أون لاين

12 نوفمبر 2025 . الساعة 13:47 بتوقيت القدس
طواقم بلدية الاحتلال هدمت منزل المقدسي موسى بدران بشكل يدوي في حي "البستان" ببلدة سلوان

شرعت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح يوم الأربعاء، بهدم منزل مواطن مقدسي في بلدة "سلوان" جنوبي المسجد الأقصى.

وذكرت مصادر محلية، أن طواقم بلدية الاحتلال هدمت منزل المقدسي موسى بدران بشكل يدوي في حي "البستان" ببلدة سلوان، وذلك عقب شروعه بهدمه ذاتياً قبل أيام لتفادي الغرامات المالية الباهظة.

ويقع المنزل في منطقة تشهد ضغوطًا مستمرة من قبل سلطات الاحتلال، التي تصدر أوامر هدم بشكل متكرر بحجة البناء بدون ترخيص.

ويعتبر "الهدم الذاتي" من أقسى وأسوأ أنواع العقاب الجماعي الذي يفرض على المقدسيين، لما يتركه من آثار نفسية واقتصادية سيئة عليهم.

ويضع الاحتلال قيودًا وشروطًا تعجيزية على المقدسيين إزاء الحصول على رخص البناء، ما يضطرهم إلى البناء دون ترخيص.

وتشير إحصائيات أجرتها مؤسسات حقوقية بأن 93 بناية هدمت في المدينة حتى نهاية أيار/ مايو الماضي، منها 53 منزلا، منذ بداية العام الجاري، ضمن حملة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين.

