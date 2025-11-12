الصحة بغزَّة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الجماعية إلى 69 ألفًا و185

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 3 شهداء انتشال و 4 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025)، بلغ إجمالي الشهداء 245، فيما وصل إجمالي الإصابات 627، كما بلغ إجمالي الانتشال 532 شهيدًا.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 69,185 شهيدًا 170,698 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.





المصدر / فلسطين أون لاين