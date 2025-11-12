الاحتلال يهدم منزلًا مأهولًا قرب بيت لحم

هدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح يوم الأربعاء، منزلًا مأهولًا في قرية الولجة، شمال غربي مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس مجلس قروي الولجة، خضر الأعرج، إن قوات الاحتلال هدمت منزلًا عند المدخل الرئيسي للقرية؛ وهو ملاصق لمنزل قديم، يعود للمواطن إيهاب صبري رضوان.

ونوه "الأعرج" إلى أن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة المستهدفة بالهدم بشكل كامل ومنعت حركة المركبات والمواطنين.

وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، إن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" والمستوطنين نفذوا ما مجموعه 2350 اعتداء، خلال تشرين أول الماضي.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال نفذت خلال تشرين أول الماضي 25 عملية هدم طالت 28 منشأة، بينها 15 منزلاً مأهولاً، و2منزل غير مأهول، و11 منشأة زراعية، تركزت في محافظات طوباس بـ 7 منشآت ومحافظة سلفيت بـ 4 منشآت ثم محافظة الخليل بهدم 3منشآت.

وبيّن شعبان، أن سلطات الاحتلال قامت بتوزيع 30 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية في مواصلة لمسلسل التضييق على البناء الفلسطيني والنمو الطبيعي للقرى والبلدات الفلسطينية التي تترجم هذه الأيام بكثافة كبيرة في عمليات الهدم، وتركزت الإخطارات في محافظة الخليل بـ 20 إخطارا و 8 إخطارات في وإخطار واحد في كل من بيت لحم وجنين.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات