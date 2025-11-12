"مقاومة الجدار والاستيطان": حرائق المستوطنين في الضفة "هولوكوست" موجَّه ضد الفلسطينيين

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، إن حرائق المستوطنين الأخيرة شرقي طولكرم، تشكل امتدادًا لمسلسل الإرهاب الذي تتعرض له القرى الفلسطينية بما يرتقي لمستوى الهولوكوست أمام أنظار العالم كله.

وأوضح شعبان أن جرائم المستوطنين ضد المواطنين العزل تهدف الى استكمال حالة فرض البيئة الطاردة بالترهيب والترويع، مشيرًا إلى أن إشعال الحرائق كآلية ثابتة ومتصاعدة يتخذها المستوطنون لا يمكن النظر إليها إلا باعتبارها وسيلة للإرهاب وترويع الآمنين ومحاولة فاشية لتكبيد المواطنين خسائر فادحة تمسّ النمط الاجتماعي والاقتصادي للفلسطينيين.

وحذّر شعبان من إمعان الجهات المختلفة لدى الاحتلال في تكرار هذه الحرائق في قرى وبلدات ومدن فلسطينية بغطاء الحرب وقوانين الطوارئ هذه الأيام لعبة مكشوفة أمام العالم كله لاستكمال تفريغ الحغرافية الفلسطينية وفرض الوقائع بالدم والنار.

وأضرم المستوطنون النيران في أربع شاحنات تابعة لمصنع "الجنيدي" للألبان، ومساحات زراعية وغرف صفيح وخيام لتجمع بدوي يتكون من مجموعة من العائلات، فيما رشقوا المواطنين بالحجارة، مسببين أضرارًا مادية جسيمة.

وقال شعبان، إن الأرقام التي يتم التعاطي معها هذه الأيام كنتيجة لاعتداءات مليشيات المستوطنين بعد السابع من أكتوبر، تشير لاشعال المستوطنين ما يزيد عن 700 حريق بعد السابع من أكتوبر تضاف إلى استشهاد 36 فلسطينياً برصاص مستوطنين وإصابة الآلاف بجراح نتيجة هذه الاعتداءات وتهجير عشرات التجمعات البدوية.

واستذكر شعبان فجائع إحراق الفتى محمد أبو خضير في العام 2014 وإحراق عائلة دوابشة في العام 2015، ومحاولات ممتدة لتنفيذ المزيد من الجرائم والتي لا تنفك، تدلل على فاشية المركبات الفكرية التي تتكئ عليها هذه الجماعات، مؤكداً أن هذه الجماعات لم تغادر هذه العقلية ولم تتوقف عن محاولات إحراق الفلسطينيين أحياء أمام مرأى ومسمع العالم كله.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في أن يغادر المجتمع الدولي دائرة الكلام المفرغة بالإدانات والشجب إلى مربع الفعل الحقيقي الذي يضمن وقف الجريمة إلى غير رجعة.

المصدر / فلسطين أون لاين