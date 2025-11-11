اليونيسيف: (إسرائيل) تمنع دخول اللقاحات وحليب الأطفال لغزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، اليوم الثلاثاء، إنّ "إسرائيل" تمنع دخول مواد أساسية، من بينها محاقن تطعيم وزجاجات حليب للأطفال إلى غزة، ممّا يحول دون وصول وكالات الإغاثة إلى المحتاجين في القطاع .

وقال المتحدّث باسم "اليونيسيف"، ريكاردو بيريس إنّ "إسرائيل تعتبر المحاقن... والثلاجات من الأشياء مزدوجة الاستخدام، ونجد صعوبة بالغة في الحصول على التصاريح الجمركية وتجاوز عمليات التفتيش، ومع ذلك فهي ضرورية".

وفي الوقت الذي تمضي فيه "اليونيسيف" في حملة تطعيم واسعة النطاق للأطفال، في ظل وقف إطلاق النار الهش، قالت المنظمة إنها تواجه تحديات خطيرة في إدخال 1.6 مليون محقن وثلاجات تعمل بالطاقة الشمسية لتخزين قوارير اللقاح إلى غزة.

كما لفتت إلى أنّ أن المحاقن تنتظر تصاريح الدخول منذ آب/أغسطس الماضي.

وأطلقت "اليونيسيف"، قبل يومين، الجولة الأولى من 3 جولات من التطعيمات الاستدراكية للوصول إلى أكثر من 40 ألف طفل دون سن الثالثة، ممن فاتهم التطعيم الروتيني ضد شلل الأطفال والحصبة والالتهاب الرئوي، بعد عامين من الحرب على غزة.

ومنذ صباح الأحد، يتوافد الآلاف من الأهالي برفقة أطفالهم إلى المراكز الصحية والنقاط الطبية المنتشرة في أنحاء القطاع، ضمن حملة تُنفّذها الوزارة بالتعاون مع الأونروا والهلال الأحمر، وبدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونيسف.

وتشمل الحملة، بحسب بيان رسمي، 150 مركزًا صحيًا تابعًا لوزارة الصحة والأونروا والهلال الأحمر ومؤسسات شريكة أخرى، وتهدف إلى الوصول إلى 44 ألف طفل لتزويدهم باللقاحات المنقذة للحياة، إلى جانب إجراء فحوصات للكشف عن سوء التغذية.

وتُنفّذ الحملة على ثلاث مراحل متتالية يفصل بينها شهر واحد، فيما تؤكد الوزارة أن التطعيم هو "خط الدفاع الأول والأخير ضد الأوبئة والأمراض التي تهدد حياة الأطفال".

وتأتي هذه الحملة في وقتٍ ما يزال فيه النظام الصحي في غزة يعاني من انهيار شبه كامل، حيث تتجاوز نسبة العجز في الأدوية الأساسية 56%، بينما تصل نسبة النقص في المستلزمات الطبية إلى نحو 65%، وفق بيانات وزارة الصحة.

وتستمر هذه الجهود الإنسانية بينما تُخلّف الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 أكثر من 69 ألف شهيد و170 ألف جريح، إضافة إلى دمار طال 90% من البنية التحتية المدنية ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال.