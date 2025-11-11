الصحة بغزّة: 245 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النَّار

فلسطين أون لاين

11 نوفمبر 2025 . الساعة 13:30 بتوقيت القدس
245 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النَّار

 أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ  3 شهداء و 1 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025)، ارتفع إجمالي الشهداء إلى 245، ووصل إجمالي الإصابات إلى 623، فيما بلغ إجمالي الانتشال 529 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 69,182 شهيدًا 170,694 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

