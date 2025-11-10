المباحث العامة تُحبط محاولة تهريب "مواد مخدرة" إلى غزة

فلسطين أون لاين

10 نوفمبر 2025 . الساعة 20:01 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت المباحث العامة بالشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، ضبط كمية من المواد المخدرة "الحشيش" خلال محاولة تهريبها عبر إحدى الشاحنات الواردة إلى غزة.

وقالت المباحث، في بيان صحافي، أنه وفور تلقي إشارة من عمليات المحافظة باشتباه وجود عملية تهريب عبر الشاحنات الواردة إلى القطاع، تحركنا إلى المكان حيث جرى تفتيش إحدى الشاحنات المشتله بها، وتم ضبط 225 فرش حشيش كانت مخبأة داخل الشاحنة.

وأشارت إلى، أنه تم التحفظ على المضبوطات وإحالتها والقضية إلى إدارة مكافحة المخدرات لفتح تحقيق واستكمال الإجراءات القانونية بحق المتورطين.

 ولفتت المباحث، إلى أن هذه العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأمن المجتمعي والحد من انتشار المواد المخدرة في قطاع غزة.

وقبل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، كشف المكتب الإعلامي الحكومي في يونيو/حزيران الماضي، في بيان عن “جريمة خطيرة ومروعة” تمثلت في العثور على أقراص مخدرة داخل أكياس الطحين التي يتم توزيعها على المواطنين الجائعين عبر ما وصفها البيان بـ”مصائد الموت” أو ما تُعرف بمراكز المساعدات الأمريكية الإسرائيلية.

وأكد المكتب، في بيان رسمي حينذاك، توثيقه 4 إفادات لمواطنين عثروا على أقراص مخدرة من نوع “أوكسيكدون” داخل أكياس الطحين التي وصلت إليهم.

وحمَّل المكتب الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، متهما إياه بانتهاج “سياسة ممنهجة لنشر الإدمان وتدمير المجتمع الفلسطيني من الداخل”، ووصف هذه الخطوة بأنها “امتداد مباشر لجرائم الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال ضد سكان قطاع غزة”.

