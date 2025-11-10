منح دراسية في جامعة Comsats في باكستان للعام الدراسي 2025/2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن توفر عدد من المنح الدراسية في جامعة Comsats في باكستان / إسلام آباد للعام الدراسي 2025/2026 في مجال الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراة).

للاطلاع على التخصصات المتاحة يرجى زيارة الرابط التالي: اضغط هنا

لتقديم الطلب الخاص بالجامعة يرجى زيارة الرابط التالي: اضغط هنا

علما بأن المنح مقدمة من خلال منظمة (COMSATS) وسيخضع الطالب للمنافسة مع المتقدمين من كافة الدول التي تشملها المنح.

التغطية المالية:

الأقساط الدراسية. الرسوم الدراسية (التسجيل، المختبرات). يتحمل الطالب تكاليف السفر والفيزا والمعيشة وأي تكاليف أخرى.

آلية تقديم الطلب:

على الطلبة المعنيين تقديم الطلب الكترونيا على موقع الجامعة مرفقاً بالوثائق المطلوبة (تُحمل مع الطلب)، ومن ثم تسليم نسخة من الطلب الالكتروني الخاص بالجامعة مدعما بجميع الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول حتى موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 30/11/2025.وذلك في مقر وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله أو في مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس حسب العناوين المحددة أدناه.

بخصوص طلبة غزة فقط :

يجب على الطلبة الراغبين بالتقدم تعبئة الطلب الالكتروني الخاص بالجامعة وارسال نسخة من الطلب الخاص بالجامعة مدعماً بجميع الوثائق المطلوبة على الايميل الخاص بالمنح في الوزارة مع ذكر اسم الطالب والمنحة المطلوبة والدرجة العلمية وادراج بيانات الاتصال(رقم هاتف/ ايميل) حتى موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 30/11/2025.

الايميل الخاص بالمنح: اضغط هنا ولا يعتمد أي ايميل آخر.

ملاحظة : اي طلب غير مكتمل يعتبر لاغياً

عنوان الوزارة:

وزارة التربية والتعليم العالي

رام الله – الماصيون – قرب المجلس التشريعي

الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية

هاتف:022982630 أو 022982655

فاكس : 022987833

الايميل : [email protected]

المصدر / فلسطين أون لاين