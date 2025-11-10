"التربية والتعليم" تكشف موعد إعلان نتائج الثانوية العامة لطلاب غزة (2007)

أعلنت وزير التربية والتعليم العالي، الإثنين، أن نتائج امتحان الثانوية العامة لطلبة قطاع غزة، مواليد 2007 يوم الخميس القادم الموافق 13 نوفمبر الساعة التاسعة صباحاً.

وكانت الوزارة عقدت امتحان التوجيهي إلكترونيًا عبر منصة Wise School، وبالتعاون مع جامعة العلوم الإسلامية في الأردن.

وتقدم الطلبة ضمن امتحانات محوسبة تحت ظروف قاسية مر بها الطلبة خلال حرب الإبادة بغزة والتي استمرت طيلة عامين، وقد تعرض عدد كبير من الطلبة لإصابات وفقد لذويهم وأسرهم وآخرين لم يتمكنوا من الالتحاق بالدراسة النظامية وتقدم الطلبة للامتحانات في أجواء القصف والرعب والخوف الشديد.

المصدر / فلسطين أون لاين