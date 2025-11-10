"الهجرة الدولية": نزوح 88 ألفًا من الفاشر منذ أكتوبر

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، أن 7 آلاف و 75 نازحا إضافيا نزحوا من مدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور إلى مواقع متفرقة بالولاية نفسها ليرتفع عدد النازحين إلى 88 ألفا و892 شخصا منذ 26 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ومنذ ذلك التاريخ، تستولي "قوات الدعم السريع" على الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وارتكبت مجازر بحق مدنيين، وفق مؤسسات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد.

وأفادت المنظمة الدولية في بيان لها، أمس الأحد،" تُقدّر مصفوفة تتبع النزوح (التابعة للمنظمة) أن 7 آلاف و75 شخصا إضافيا نزحوا من مدينة الفاشر بشمال دارفور (غرب)، بين 5 و8 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري بسبب تفاقم انعدام الأمن".

وأشار البيان إلى أن هذه الأرقام أولية وقابلة للتغيير نظرا لاستمرار انعدام الأمن وديناميكيات النزوح المتسارعة.

وأوضح، أن التقارير أفادت بنزوح الاشخاص إلى مواقع متفرقة في محليات (محافظات) طويلة، والفاشر، ومليط، وسرف عمرة بولاية شمال دارفور.

وأضاف: "ومنذ 26 أكتوبر، يُقدر عدد النازحين من مدينة الفاشر والقرى المحيطة بها بـ 88 ألفا و892 شخصا".

ولفت البيان إلى أن الفرق الميدانية أفادت بانعدام الأمن الشديد على طول الطرق، مما قد يعيق التنقل، وأن الوضع لايزال متوترا ومتقلبا، مع استمرار انعدام الأمن وحركة السكان المتواصلة.

والأربعاء، أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح أكثر من 81 ألف شخص من مدينة الفاشر ومحيطها، منذ 26 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفي 29 أكتوبر الماضي، أقر قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي" بحدوث "تجاوزات" من قواته في الفاشر، مدعيا تشكيل لجان تحقيق.

ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر "قوات الدعم السريع" حاليا على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غربا، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور، لا تزال في قبضة الجيش الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية بالجنوب والشمال والشرق والوسط، وبينها العاصمة الخرطوم.

