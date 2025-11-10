ارتفاع أسعار النفط والذهب عالميًا

فلسطين أون لاين

10 نوفمبر 2025 . الساعة 08:46 بتوقيت القدس
ارتفعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، مدعومة بتوقعات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخفض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، إضافة إلى بيانات اقتصادية ضعيفة أثارت مخاوف بشأن النمو العالمي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنحو (0.7%) إلى (4027.88) دولارًا للأوقية (الأونصة).وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (0.7%) إلى (4036.60) دولارًا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية (1.1%) إلى (48.84) دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين (1.2%) إلى (1563.25) دولارًا، وصعد البلاديوم (1.2%) إلى (1396.75) دولارًا.

كما ارتفعت أسعار النفط اليوم، وسط تفاؤل بأن الإغلاق الحكومي الأميركي قد ينتهي قريبًا ويرفع الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم، مما يعوض المخاوف بشأن ارتفاع الإمدادات على مستوى العالم.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت (47) سنتًا أو (0.74%) إلى (64.10) دولارًا للبرميل، وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي (60.25) دولارًا للبرميل، مرتفعًا (50) سنتًا أو (0.84%. 

المصدر / وكالات
