الاحتلال يُواصل القصفَ المدفعيّ ونسف المنازل في خانيونس وشرقي غزَّة

في اليوم الـ31 من بدء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" القصف المدفعي والجويّ وعمليات نسف المنازل شرقي مدينة خان يونس، والمناطق الرقية لمدينة غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن الاحتلال "الإسرائيلي" نفذ عمليات نسف شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سباق قال المهندس حمدان رضوان رئيس بلدية بني سهيلا، كبرى بلديات شرق خان يونس، إن عمليات النسف "الإسرائيلية" التي يلاحظ ارتفاع وتيرتها على نحو خطير ومتصاعد في الآونة الأخيرة تستهدف كل مبنى أو منزل مكون من طابقين.

وشن طيران الاحتلال غارات جديدة استهدفت المناطق الشرقية من مدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية، أن آليات الاحتلال "الإسرائيلي" أطلقت النيران باتجاه المناطق الشرقية من مدينة دير البلح وسط القطاع.

ومن جهته، أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل رضوان، أن الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية حريصون على إنجاح اتفاق وقف إطلاق النار في غزّة، وإنهاء ملف جثث الأسرى "الإسرائيليين" بأقصى سرعة.

وقال رضوان في تصريحات صحفية، أمس الأحد، "ما زلنا نشهد خروقاً متكررة من قبل الاحتلال "الإسرائيلي"، إذ أن الاتفاق نصّ على وقف إطلاق النار وإنهاء قتل المدنيين لكن لدينا 241 شهيداً".

وأشار إلى أن المجاعة مستمرة والأطباء والمستشفيات بحاجة ماسة للأدوية، مطالبًا بضرورة الضغط على الاحتلال لفتح معبر رفح.

وأضاف "لا يدخل القطاع إلا ما بين 150 و200 شاحنة من أصل 600 متفق بشأنها". وتابع رضوان "أخبرنا الوسطاء باستعدادنا لإخراج المقاتلين من المنطقة الصفراء".





المصدر / فلسطين أون لاين