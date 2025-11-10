الاحتلال يبدأ مناوراتٍ عسكريّة في الضفة والأغوار.. "الأوسع منذ سنوات"

فلسطين أون لاين

10 نوفمبر 2025 . الساعة 07:52 بتوقيت القدس
بدأ الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الاثنين، مناورات عسكرية هي الأوسع منذ سنوات، تمتد على مدار ثلاثة أيام في مختلف مناطق الضفة الغربية والأغوار المحاذية للأردن، بمشاركة قوات برية ووحدات طوارئ من المستوطنات.

وذكرت وسائل الإعلام العبري، أن المناورات ستشمل حركة مكثفة للقوات والمركبات العسكرية في مناطق العمليات.

وبحسب ما أوردته قناة "كان" العبرية، تهدف المناورات إلى رفع جاهزية الجيش لاحتمال تصعيد ميداني يشمل عمليات تسلل أو هجمات ينفّذها مقاومون من الضفة الغربية نحو المستوطنات.

ومن المتوقع أن تحاكي المناورات سيناريوهات عدة، في مقدمتها توفير الحماية لمستوطنات الاحتلال والتعامل مع أي هجوم قد يستهدفها.

وتأتي المناورات بعد أن تراجع رئيس أركان الجيش إيال زامير قبل أيام عن قرار البدء في تقليل عدد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بعد احتجاج الجناح الأشد تطرفا في الحكومة على ذلك.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#مناورات واسعة #ضم الضفة #طوفان الأقصى #اقتحام في الأغوار

