"حماس": حريصون على إنجاح اتِّفاق وقف النَّار وقدَّمنا مقترحًا لخروج المُقاتلين العالقين

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل رضوان، أن الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية حريصون على إنجاح اتفاق وقف إطلاق النار في غزّة، وإنهاء ملف جثث الأسرى "الإسرائيليين" بأقصى سرعة.

وقال رضوان في تصريحات صحفية، أمس الأحد، "ما زلنا نشهد خروقاً متكررة من قبل الاحتلال "الإسرائيلي"، إذ أن الاتفاق نصّ على وقف إطلاق النار وإنهاء قتل المدنيين لكن لدينا 241 شهيداً".

وحمّل رضوان الاحتلال "الإسرائيلي" مسؤولية الخروقات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن المجاعة مستمرة والأطباء والمستشفيات بحاجة ماسة للأدوية.

وأضاف "لا يدخل القطاع إلا ما بين 150 و200 شاحنة من أصل 600 متفق بشأنها".

واعتبر رضوان إغلاق معبر رفح جريمة إنسانية، داعيًا المجتمع الدولي والوسطاء إلى ضرورة الضغط على الاحتلال لفتح المعبر والالتزام بالبروتوكول الإنساني واتفاق وقف إطلاق النار.

وكشف رضوان أن "حماس" قدمت مقترحا للوسطاء لسحب المقاتلين من المنطقة الصفراء وخاصة من منطقة رفح، وذلك من باب سد الذرائع أمام الاحتلال، وأكد حرص الحركة على منع أي تصعيد قد يستغله الاحتلال ذريعة للعدوان.

وشدد القيادي في حماس على أن المقاومة ستدافع عن نفسها إذا فكر الاحتلال في مداهمة أماكنها أو الالتحام مع المقاتلين، وأوضح أن خروج المقاتلين من المنطقة الصفراء يجب أن يتم بشكل آمن وسليم وبعزتهم وكرامتهم، بعيدا عن مزايدات الحملات الانتخابية داخل الكيان الصهيوني.

ودعا رضوان الوسطاء والإدارة الأميركية إلى ضرورة الضغط على الاحتلال الصهيوني وإلزامه بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والدخول في المرحلة الثانية.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر عمليات نسف المباني والقصف المدفعي وإطلاق النار والقذائف في أنحاء متفرقة من القطاع.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدأت المرحلة الأولى من اتفاق بين حركة حماس و"إسرائيل" لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وفقًا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

المصدر / فلسطين أون لاين