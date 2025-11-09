رئيس أركان القوَّات المسلَّحة اليمنيَّة يوجِّه رسالةً إلى القسَّام.. ما فحواها؟

متابعة/ فلسطين أون لاين

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد رسالة تعزية ومواساة وصلت من اللواء الركن يوسف حسن المداني، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية، عبّر فيها عن تقديره لمواقف القسام ومواساته باستشهاد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن محمد عبد الكريم الغماري.

وشكر المداني في رسالته، شكر قيادة القسام على "التعزية الكريمة والمشاعر الأخوية الصادقة"، مؤكِّدًا أن "كلماتهم المعطّرة بعبق الوفاء والصدق كانت موضع اعتزاز، وأنها تجسد الروابط الإيمانية والجهادية المبنية على وحدة الهدف والمصير في مواجهة العدو الصهيوني".

وأوضح المداني أن هذه المشاعر والروابط تعكس "أعظم نموذج للصمود الإسلامي وأن موقف القسام أثبت جدوى الجهاد وصمود الشعب أمام إمبراطوريات المال والسلاح والتكنولوجيا".

وأضاف أن اليمن يقف "على العهد والوعد" مع المقاومة الفلسطينية، معبّراً عن "الوقوف إلى جانبهم مهما بلغت التضحيات".

وتابع، "القيادة اليمنية تتابع التطورات عن كثب، وأنه إذا استأنف العدو عدوانه على غزة، فسنعود لعملياتنا العسكرية في عمق الكيان الصهيوني، وسنعيد حظر الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي".

واختتم اللواء المداني رسالته بالدعاء والتقدير، مؤكِّدًا "الثبات على العهد" ومواصلة التضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته.



