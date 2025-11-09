مستوطنون يشرعون بإقامة بؤرة استيطانية شرق القدس

متابعة/ فلسطين أون لاين

أقام مستعمرون، اليوم الأحد، بؤرةً استعماريةً جديدة قرب تجمعات أبو غالية والعراعرة البدوية شرق بلدة عناتا، شرق القدس المحتلة.

وأوضح المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن أعمال البناء تشمل وضع أساسات لبيوت متنقلة، وتحريك معدات وأدوات بناء، ما يشكّل تهديدًا مباشرًا للسكان في التجمعات البدوية، ويحدّ من قدرتهم على الوصول إلى مساكنهم.

وأكد مليحات أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسةٍ ممنهجة لفرض السيطرة على الأراضي، وتهدف إلى توسيع التواجد الاستعماري في المنطقة.

وكشف تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مطلع أكتوبر الماضي، أنه وبعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبرى 2023 درست الجهات التخطيطية في دولة الاحتلال ما مجموعه 182 مخططا هيكليا لغرض بناء ما مجموعه 23267 وحدة استعمارية على مساحة 14 ألف دونما جرت عملية المصادقة على 6300 وحدة منها، في حين تم إيداع 17 ألف وحدة استعمارية جديدة.

وتركزت هذه المخططات في محافظة القدس بـ65 مخططا هيكليا، منها 25 مخططا خارج حدود البلدية و65 مخططا داخل حدودها، تليها محافظتي سلفيت وبيت لحم بـ22 مخططا هيكليا لكل منها.

وأضافت أن المستعمرين قاموا وبحماية من جيش الاحتلال، بإنشاء 29 بؤرة استعمارية تركزت في محافظة الخليل بـ 8 بؤر، ورام الله بـ 6 بؤر، وبيت لحم بـ 4 بؤر، و3 أخرى في نابلس، إضافة إلى شق 7 طرق لتسهيل تحرك المستعمرين وربط بؤر بمستعمرات قائمة. مشيرة أن دولة الاحتلال قررت تسوية أوضاع "شرعنة" 11 بؤرة استعمارية وتحويلها إلى مستعمرات أو أحياء استيطانية تتبع لمستعمرات قائمة، وأحالت ما مجموعه 9 بؤر أخرى لإجراءات الشرعنة.