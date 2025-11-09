"أطباء السودان": قوات الدعم السريع حرق مئات الجثث في الفاشر

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت شبكة أطباء السودان اليوم الأحد، أن قوات الدعم السريع قامت بجمع مئات الجثث من شوارع وأحياء مدينة الفاشر، وقامت بدفن بعضها في مقابر جماعية وحرقت أخرى بالكامل.

وقالت شبكة أطباء السودان في بيان صحافي اليوم: "في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الدعم السريع، شهدت مدينة الفاشر واحدة من أبشع الممارسات اللاإنسانية، حيث قامت الدعم السريع خلال الأيام الماضية بجمع مئات الجثث من شوارع وأحياء المدينة، ثم دفنت بعضها في مقابر جماعية وأحرقت أخرى بالكامل في محاولة يائسة لإخفاء آثار جرائمها ضد المدنيين".

وأضافت: "إن ما جرى في الفاشر ليس حادثة معزولة بل فصل جديد من جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، تمارسها الدعم السريع، ضاربة عرض الحائط بكل الأعراف الدولية والدينية التي تحرم التمثيل بالجثث وتمنح الموتى حق الدفن الكريم".

وأدانت شبكة أطباء السودان بـ"أشد العبارات هذه الجرائم المروعة”، محملة “قيادة الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر".

وأكدت أن "هذه الجرائم لن تمحى بالتستر أو الحرق، داعية المجتمع الدولي إلى “التحرك الفوري والعاجل لفتح تحقيق دولي مستقل في ما يجري بالفاشر".

وقالت الشبكة: "لقد تجاوزت الأوضاع في الفاشر حدود الكارثة الإنسانية إلى جريمة إبادة ممنهجة، تستهدف الإنسان في حياته وكرامته، في ظل صمت دولي مخز يرقى إلى التواطؤ".

وكانت ميليشيا قوات الدعم السريع، المنخرطة في حرب دامية مع الجيش السوداني منذ أبريل/ نيسان 2023، قد تمكنت من السيطرة على مدينة الفاشر عاصمة إقليم شمال دارفور أواخر الشهر الماضي.

ولاذ عشرات الآلاف من السكان بالفرار عقب سقوط المدينة، ووردت تقارير عن أعمال عنف واسعة النطاق ارتكبتها قوات الدعم السريع.

المصدر / وكالات