مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

09 نوفمبر 2025 . الساعة 12:00 بتوقيت القدس
بن غفير خلال جولة تلمودية في باحات المسجد الأقصى

اقتحم 833 مستوطنا، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس، بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

وبينت أن مئات المستوطنين أدّوا طقوسًا وصلوات تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد الأقصى؛ لا سيما قرب مصلى وباب الرحمة.

وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في المسجد الأقصى، وساروا عبر مسارات مُحددة مُسبقًا في باحات المسجد، وتلقوا شروحات حول "الهيكل المزعوم"؛ قبل أن يخرجوا من "باب السلسلة".

وسجلت "جماعات الهيكل" المتطرفة، خلال ما يسمى موسم الأعياد اليهودية الشهر الماضي، رقماً قياسياً غير مسبوق في اقتحامات المسجد الأقصى، بنحو 10 آلاف مستوطن.

وتأتي هذه الاقتحامات ضمن مساعي الاحتلال لطمس الهوية الإسلامية والتاريخية للقدس، وتهدد السيادة الإسلامية على المسجد الأقصى، بينما تتواصل الدعوات المقدسية لأهالي القدس والداخل للحشد والرباط في باحات الأقصى، من أجل إفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين، والتأكيد على أن المسجد خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

