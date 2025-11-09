غزة على أبواب مرحلة جديدة

حتى ولو كان الضبع المرقط هو الذي سيراقب إدخال المساعدات إلى أهل غزة، وهو الذي سيقرر ما يصل إلى الناس من مواد غذائية، وما يتم منعه، حتى ولو كان الضبع المتوحش المرقط، فمن المؤكد أنه سيكون أكثر إنسانية وعقلانية ورحمة من العدو الصهيوني.

لقد علمتنا أوجاع 58 سنة من الاحتلال الإسرائيلي المباشر لغزة والضفة الغربية أن لا عدو على وجه الأرض يشبه العدو الإسرائيلي، وان لا أحقاد على وجه الأرض تعادل الحقد الصهيوني، الذي استخدم المدنيين في غزة دروعاً بشرية، وتعمد أن يمنع عنهم المساعدات، وأصر على أن يقطع الكهرباء والماء على مدار سنتين عن 2.5 مليون فلسطيني، وتعمد أن يغلق المعابر، ويحول دون دخول رغيف الخبز، الذي صار يعادل مئة دولار أمريكي في ذروة الإرهاب الإسرائيلي.

أن يتخلص الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من المراقبة الإسرائيلية للمعابر، واستغلال الناس، وتربح بعض الضباط الإسرائيليين المسؤولين ملايين الشواكل مقابل إدخال بعض المواد الغذائية، فذلك بحد ذاته إنجاز، ونصر كبير، يهدم أهم ركن من أركان الاحتلال الإسرائيلي المباشر لغزة.

وأن تشرف هيئة أمريكية، أو لجنة دولية تشارك فيها عدة دول على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، فذلك يعني اعتراف أمريكي رسمي بان العدو الإسرائيلي كان يمارس حرب الإبادة الجماعية، ما زال يتعمد تجويع الناس، وحبس المساعدات الإنسانية عنهم، وأن تقارير المنظمات الدولية عن حصار غزة لها مصداقية أكثر من الجيش الإسرائيلي، الذي كان يحسب عدد السعرات الحرارية الضرورية لحياة الإنسان.

التدخل الأمريكي المباشر في مجريات الصراع على أرض غزة، وسحب صلاحية التحكم في معابر المساعدات من يد العدو الإسرائيلي، ونقلها إلى يد المركز العسكري الأمريكي في كريات غات (CMCC) والمكلف أمريكياً بالإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومسؤولية إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بدلاً من الجيش الإسرائيلي، كما ورد في صحيفة واشنطن بوست، هذا التدخل لا يعتبر صفعة قوية على صدغ الحصار الإسرائيلي، بل يشير إلى نزع صلاحية الجيش الإسرائيلي، ونقلها إلى المركز العسكري الأمريكي، وهذه تغيرات لافته لا تصب في صالح إدامة الاحتلال الإسرائيلي لقطاع عزة، فتجريد الجيش الإسرائيلي من صلاحية السيطرة على المعابر، هو الخطوة الأولى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المباشر لقطاع غزة، وتحمل مسؤولية إدارة غزة فريق عمل تحت الإشراف الأمريكي.

من حق أهل غزة أن يطالبوا بالاستقلال التام من الاحتلال، ومن حقهم المطالبة بالسيادة الكاملة على ما تبقى لهم من أرض فلسطين، وهذا الحق لا يتحقق بالأمنيات، بمقدار ما يتحقق بالمثابرة والعمل، وأزعم أن تقليص التدخل الإسرائيلي في معابر غزة، مؤشر إيجابي، سيخدم أهل غزة من ناحية المساعدات، التي ستتدفق على مراكز الإغاثة، لتؤمن لكثير من الأسر حاجاتها الإنسانية، وهذا انجاز سيخدم أهل غزة، وإن كان لا يكفي، ولا يحول دون المطالبة بإنهاء كل الاحتلالات الإسرائيلية والأمريكية وحتى الدولية، فالحرية امنية شعب ذبح مقدراته المحتلون لعشرات السنين.

ولو صح الخبر الذي ذكرته صحيفة واشنطن بوست، فذلك يعني أننا في غزة نعيش مرحلة جديدة من تقليص السيطرة الإسرائيلية على حساب السيطرة الأمريكية، التي تسعى لإصدار قرار من مجلس الأمن، يضفي الشرعية على شكل جديد من الاحتلال السيء بكل تأكيد، ولكنه ورغم سوءته، سيكون أرحم ألف مرة من الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين