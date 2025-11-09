شهيد برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة وحملة مداهمات واعتقالات بالضفة

استشهد الشاب عبد الرحمن أحمد عباس دراوشة (26 عامًا) مساء أمس السبت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم الفارعة جنوبي طوباس في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب دراوشة نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة قبل أن يُعلن عن استشهاده متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال.

وزعم جيش الاحتلال أن الشهيد حاول مهاجمة قواته، مدعيًا أنه أُطلق عليه النار بعد أن "شكّل خطرًا على الجنود".

من جانبها، أوضحت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني أنها تعاملت مع إصابة شاب آخر يبلغ من العمر 24 عامًا برصاص حي أثناء الاقتحام، ونقلته إلى مستشفى طوباس الحكومي لتلقي العلاج.

وشهد مخيم الفارعة في الوقت ذاته انتشارًا مكثفًا لقوات المشاة الإسرائيلية عند المدخل الرئيسي، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وإعاقة حركة السير في الشوارع المحيطة.

وفي سياق متصل، وسّعت قوات الاحتلال من حملات المداهمة والاقتحامات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، طالت قرى وبلدات رنتيس وعابود والمزرعة الغربية شمال غرب رام الله.

وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز السام تجاه المواطنين والمحال التجارية في رنتيس، واقتحموا المزرعة الغربية دون تسجيل إصابات أو اعتقالات.

كما داهمت قوات الاحتلال مدينة البيرة، وفتشت منازل في حي جبل الطويل، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة دون تنفيذ اعتقالات.

أما في نابلس، فقد اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العين من جهة حاجز دير شرف، واعتقلت الشابين إياد مسيمي ومحمد مبروكة بعد مداهمة منزليهما.

وفي قلقيلية، داهمت قوات الاحتلال بلدة كفر قدوم واقتحمت منازل عدد من الأسرى المحررين والمبعدين ضمن صفقة طوفان الأحرار الأخيرة، واعتقلت أحمد برهم، والد الأسير المحرر والمبعد ظافر برهم، إضافة إلى اعتقال الشاب قيس علي بعد الاعتداء عليه بالضرب.

وفي بيت لحم، تمركزت آليات الاحتلال في بلدة الخضر قرب مستشفى اليمامة وأغلقت الشارع الرئيس الواصل بين القدس والخليل، فيما اقتحمت قوة أخرى قرية اماتين شرق قلقيلية وسيرت آلياتها في شوارعها دون مداهمات.

وفي الخليل، داهمت قوات الاحتلال مدينة يطا جنوب المحافظة ومخيم العروب شمالها، حيث نفذت عمليات تفتيش واسعة في منازل الأهالي. كما شهدت بلدات عجة وبرقين في جنين مداهمات مماثلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مساء السبت الطفل راكان عمارنة (13 عامًا) من بلدة يعبد جنوب جنين، بعد الاعتداء عليه بالضرب أثناء مروره في أحد شوارع البلدة.

ووفق تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، سجّل شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025 نحو 766 اعتداءً نفذها جيش الاحتلال ومستوطنيه ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، شملت اعتداءات جسدية، واقتحامات واعتقالات، وتقييد حركة، وتخويف وترهيب، وإحراق منازل ومركبات، وإطلاق نار مباشر.

وتأتي هذه الاعتداءات في إطار موجة تصعيد إسرائيلية متواصلة في الضفة الغربية، تتزامن مع حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

