مستوطنون يقتحمون عدة تجمعات فلسطينية في الأغوار الشمالية

08 نوفمبر 2025 . الساعة 18:10 بتوقيت القدس
مناطق الأغوار الشمالية تشهد اقتحامات شبه يومية

 اقتحم مستوطنون، اليوم السبت، عدة تجمعات بالأغوار الشمالية، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين تجولوا في تجمعات مكحول وسمرة والمناطق المحيطة بهما في الأغوار الشمالية، ما أثار حالة من الخوف في نفوس الأطفال والنساء.

وتشهد مناطق الأغوار الشمالية اقتحامات لا تتوقف ينفذها المستوطنين، إضافة إلى الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، ومنعهم من رعي مواشيهم ومحاولة سرقتها.

وتندرج هذه الاعتداءات ضمن موجة تصعيد إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية من الجيش والمستوطنين، أسفرت خلال العامين الماضيين عن استشهاد ما لا يقل عن 1066 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

