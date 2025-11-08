"التدريب المجتمعي وإدارة الأزمات" يعلن عن فرصة عمل في مجال "المحاسبة"

أعلن مركز التدريب المجتمعي وإدارة الأزمات CTCCM عن حاجته لشغل وظيفة محاسب وفق الشروط والمؤهلات التالية:

مكان العمل: مدينة غزة

المهام والمسئوليات:

- القيام بعملية ادارة وضبط موازنات المشاريع ومتابعة المصاريف الفعلية والأرصدة المتبقية ومقارنتها مع موازنة المشاريع.

- تنفيذ العمليات المالية وفق السياسات والإجراءات المعمول بها في الجمعية والعمل على تطويرها.

- التأكد من صحة جميع المستندات المطلوبة لكافة العمليات المالية او المشتريات المتعلقة بالمشاريع والمؤسسة.

- اعداد التقارير المالية الخاصة بالمشاريع ورفعها الى إدارة الجمعية والممول في المواعيد المحددة لها.

- تسجيل العمليات المحاسبية والمالية المختلفة بما فيها القيود المحاسبية / سندات الصرف والقبض على البرنامج المحاسبي وارفاقها مع المعاملات المالية.

- إعداد خطة مالية للمصاريف الشهرية لمشاريع المؤسسة.

- العمل مع منسقي المشاريع في اعداد خطة التدفقات النقدية الشهرية لكل مشروع والعمل على تحديثها.

- العمل مع منسقي المشاريع في اعداد خطة مشتريات وفقا لخطة العمل ومتابعة تنفيذها مع منسقي المشاريع.

- متابعة صرف الشيكات والحوالات الصادرة من الحسابات البنكية للجمعية والخاصة بالمشاريع.

- إعداد التسويات البنكية الخاصة بحسابات المشاريع.

- التأكد من استخدام أفضل الإجراءات والممارسات المالية في كافة المعاملات المالية الخاصة بأنشطة المشاريع.

- المساعدة في إجراءات المشتريات المتعلقة بالمؤسسة والمشاريع.

- متابعة عمليات المشتريات مع منسقي المشاريع والرقابة على الأداء والتأكد من اتباعها الإجراءات والسياسات المالية والإدارية المعمول بها في الجمعية.

- مراجعة دوام وانصراف الموظفين والتحقق من صحة المستندات، ترصيد الإجازات الشهرية واحتساب المكافآت والخصومات للعاملين بالمشاريع.

- توثيق وأرشفة المعاملات المالية الخاصة بالمشاريع ورقيا والكترونيا حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في الجمعية وبما يتفق وسياسات الممول.

- مراجعة كافة المستندات المالية والتأكد من صحتها قبل تسليم التقرير المالية لإدارة الجمعية.

- المساعدة في حل أية مشاكل مالية خاصة بالمشاريع.

- المساهمة في مهام المراقبة والتقييم ذات العلاقة.

- احترام اللوائح والسياسات الداخلية لجمعية مركز التدريب المجتمعي وإدارة الأزمات

- العمل حسب القانون والأصول الإدارية طبقاً للجمعية ووزارة الداخلية الفلسطينية والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة

الشروط والمؤهلات المطلوبة:

- أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة أو أي تخصص أخر ذات علاقة من جامعة معترف بها.

- خبرة لا تقل عن 2 سنة في العمل في المنظمات الأهلية غير حكومية.

- خبرة في العمل على البرامج المحاسبية وتحديدا برنامج الأصيل.

متطلبات الوظيفة والصفات والقدرات:

- يمتلك مهارات عالية في إدارة الوقت والاتصال والتواصل.

- معرفة جيدة في قوانين عمل الجمعيات الأهلية المعمول به في قطاع غزة.

- القدرة على العمل تحت الضغط والأزمات وظروف وأوقات عمل مختلفة وضمن فريق.

- القدرة والكفاءة العالية في استخدام برامج الحاسوب وتحديدا Microsoft Office.

- القدرة على تحمل ضغط العمل والعمل بروح الفريق.

- القدرة على كتابة التقارير المالية باللغة الإنجليزية

كيفية تقديم الطلبات:

- على من يرغب بالتقدم للوظيفة تعبئة نموذج الطلب الوظيفي على الرابط التالي مع ضرورة ارفاق كافة الأوراق الثبوتية المطلوبة وتشمل (السيرة الذاتية، الشهادة الجامعية، شهادات الخبرة، صورة شخصية، صورة الهوية، صور عن شهادات الدورات التدريبية)

رابط الطلب الوظيفي، اضغط هنا

- الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو يوم الاثنين الموافق 10-11-2025 الساعة 2:00 PM

- علما بأن الجمعية ستقوم بالاتصال بالمرشحين الذين تنطبق عليهم جميع الشروط والموصفات المطلوبة.

المصدر / فلسطين أون لاين