مع توقُّف الرِّياضة بالضَّفَّة... لاعبون محترفون يتَّجهون للأعمال الحرَّة

رام الله-غزة/ مؤمن الكحلوت:

تسببت حرب الإبادة على قطاع غزة، التي امتدت لعامين بتوقف النشاط الرياضي في فلسطين عامة، وأصبح معظم الأفراد بلا عمل ولا دخل مالي، بعد أن كان السواد الأعظم من الرياضيين يعتمدون على الرياضة كدخل رئيسي له.

البطولات الرياضية في كل الألعاب، كانت مصدر دخل للالاف من الأسر، ومع توقف النشاط أصبح جميعهم بلا مصدر مالي، واضطر عدد كبير من اللاعبين للعمل في الأعمال الحرة، لإيجاد مصدر مالي يعيل أسرهم.

وتأثر اللاعبون المحترفون بالضفة الغربية، كأقرانهم من لاعبي غزة، حيث بات معظمهم بلا مصدر دخل، مع توقف المسابقات الرياضية، واتجهوا للأعمال الحرة، لتوفير لقمة العيش لعائلاتهم.

النتشة.. "محل ملابس"

معتز النتشة لاعب فريق نادي شباب السموع، اتجه لفتح محل لبيع الملابس، وأوجد لنفسه مصدر رزق في ظل توقف عجلة النشاط الرياضي.

ويقول النتشة لصحيفة "فلسطين": "طالت فترة التوقف، وألغى الاتحاد الموسمين الأول والثاني، وفي ظل حالة اليأس من عودة المسابقات الرياضية، التي كانت مصدر دخل لنا، لم يكن أمامنا خيارا غير البحث عن فرصة عمل أخرى، لتوفير متطلبات الحياة لعائلتي".

النتشة كغيره الكثير من اللاعبين، توقف عن لعب الكرة، وأصبح مكانه الدائم التواجد في المحل، وبات الجمهور يشترون منه الملابس، بدلًا من مشاهدته في مكانه المعتاد داخل المستطيل الأخضر.

أبو سالم.. "مطعم وجبات"

أحد أبرز لاعبي دوري المحترفين مصعب أبو سالم، ونجم فريق نادي أهلي الخليل، وجد نفسه موهوبا في إعداد الطعام، فأنشأ في مدينة بيت لحم، مطعما يقدم وجبات للزبائن، وأصبح مشهورا في مهنته الجديدة، كما كان لاعبا.

يتفاجأ الرياضيون والجمهور المارين بتواجد أبو سالم في هذا المكان، بخلاف المكان الذي كانوا يعتادون مشاهدته فيه، وبثوب جديد غير المعتاد ويشترون منه طعامهم.

أبو سالم أكد خلال حديثه لصحيفة "فلسطين": أنه لجأ لهذه المهنة، في ظل انعدام الأفق لعودة النشاط الرياضي في الوقت القريب، وعدم تقديم أي مساعدة أو دعم للرياضيين، كما أعرب عن حزنه لضياع مستقبله الرياضي، وأحلامه التي كان يتطلع لتحقيقها.

خروب.. "أعمال حرة"

لاعب نادي شباب الظاهرية والمنتخب الوطني الفلسطيني ليث خروب، قرر العمل في التجارة والأعمال الحرة، لإيجاد مصدر دخل لأسرته.

واعتمد خروب على العمل في هذه المهنة بشكل كبير في هذا الوقت، مع انعدام الدخل المالي للرياضيين، وعدم وجود نشاط رياضي الذي كان مصدر دخل أساسي له قبل عامين.

وتمنى خروب، أن تعود عجلة الرياضة للدوران من جديد، مطالبا في ذات الوقت بحفظ حقوق اللاعبين المالية ليعيشوا حياة مستقرة وآمنة.

المصدر / فلسطين أون لاين