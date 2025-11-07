"المنظمات الأهلية": لا تحسّن في نوع المساعدات الداخلة إلى غزَّة

قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية بغزة أمجد الشوا، إن قطاع غزة بحاجة إلى 300 ألف خيمة وبملابس تصلح للشتاء في القطاع.

وأضاف الشوا في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن الفلسطينيين ما زالوا يعانون الأمرين جراء تداعيات الحرب وشح المساعدات.

وشدد بالقول "لم نشهد أي تحسن في نوع المساعدات الإنسانية التي تدخل".

وتابع "نحن بحاجة ماسة إلى 300 ألف خيمة وإلى ملابس تصلح للشتاء".

ومن جهته، أكد المكتب الإعلامي الحكومي، أن إجمالي ما دخل إلى قطاع غزة من مساعدات منذ بدء سريان قرار وقف إطلاق النار بلغ 4,453 شاحنة فقط من أصل 15,600 شاحنة كان يفترض دخولها حتى مساء الأربعاء، وفق ما نصت عليه ترتيبات وقف إطلاق النار والتفاهمات الإنسانية المصاحبة له.

ويبلغ متوسط عدد الشاحنات التي تدخل يومياً منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار 171 شاحنة فقط، من أصل 600 شاحنة يُفترض دخولها يومياً وفق البروتوكول الإنساني، ما يؤكد أن الاحتلال لا يزال يمارس سياسة الخنق والتجويع والضغط الإنساني والابتزاز السياسي بحق أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، وفقًا لبيان المكتب الحكومي.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات