فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

محكمة هولندية ترفض طلب وقف صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل"

شهيدان برصاص الاحتلال قرب القدس المحتلة

"أصدقاء الصحة النفسية في غزة" تعلن عن فرص تطوع مدفوع الأجر

الحية: "طوفان الأقصى" ردٌّ طبيعيٌّ على محاولات طمس القضية الفلسطينية وبناء شرق أوسط جديد

ارتباطٌ علنيٌّ منذ 30 عامًا.. ما قصَّة إعلان التَّطبيع بين "إٍسرائيل" وكازاخستان على أنَّه "اختراق جديد"؟

الاحتلال يواصل حملات الاعتقال في الضّفة الغربيّة

تقارير عبرية تكشف تحويل ميزانيات "إعادة إعمار الشَّمال" لدعم مستوطنات مقربة من نتنياهو

مقتل شابين من حيفا وطلعة عارة في جريمتين منفصلتين

ندى أرحومة.. من التفوق إلى غرفة الإنعاش

خرقٌ متواصل لاتِّفاق وقف إطلاق النَّار.. الاحتلال يشنُّ قصفًا جويًا ومدفعيًا على قطاع غزَّة

"نحتاج 300 ألف خيمة وملابس شتاء"

"المنظمات الأهلية": لا تحسّن في نوع المساعدات الداخلة إلى غزَّة

07 نوفمبر 2025 . الساعة 12:04 بتوقيت القدس
...
اهتراء خيام النازحين في غزة وظروف قاسية يعيشونها مع اقتراب فصل الشتاء

قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية بغزة أمجد الشوا، إن قطاع غزة بحاجة إلى 300 ألف خيمة وبملابس تصلح للشتاء في القطاع.

وأضاف الشوا في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن الفلسطينيين ما زالوا يعانون الأمرين جراء تداعيات الحرب وشح المساعدات.

وشدد بالقول "لم نشهد أي تحسن في نوع المساعدات الإنسانية التي تدخل".

وتابع "نحن بحاجة ماسة إلى 300 ألف خيمة وإلى ملابس تصلح للشتاء".

ومن جهته، أكد المكتب الإعلامي الحكومي، أن إجمالي ما دخل إلى قطاع غزة من مساعدات منذ بدء سريان قرار وقف إطلاق النار بلغ 4,453 شاحنة فقط من أصل 15,600 شاحنة كان يفترض دخولها حتى مساء الأربعاء، وفق ما نصت عليه ترتيبات وقف إطلاق النار والتفاهمات الإنسانية المصاحبة له.

ويبلغ متوسط عدد الشاحنات التي تدخل يومياً منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار 171 شاحنة فقط، من أصل 600 شاحنة يُفترض دخولها يومياً وفق البروتوكول الإنساني، ما يؤكد أن الاحتلال لا يزال يمارس سياسة الخنق والتجويع والضغط الإنساني والابتزاز السياسي بحق أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، وفقًا لبيان المكتب الحكومي.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#الحرب على غزة #فصل الشتاء #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #المساعدات في غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة