شهيدان برصاص الاحتلال قرب القدس المحتلة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، ارتقاء شهيدين برصاص الاحتلال في بلدة الجديرة شمال القدس المحتلة، واحتجاز جثمانيهما.

وقالت وزارة الصحة، إن "الهيئة العامة للشؤون أبلغتنا باستشهاد الطفلين محمد عبد الله محمد اتيم (16 عاماً) ومحمد رشاد فضل قاسم (16 عاماً) برصاص الاحتلال في بلدة الجديرة شمال القدس واحتجاز جثمانيهما".

وأكدت مصادر صحفية فلسطينية أنهما اعتقلا حيّين، مشيرة إلى إصابة أحدهما بجراح لم تُعرَف طبيعتها.

وأفادت محافظة القدس، بأن الاحتلال أطلق النار اتجاه الفتيين محمد عبد الله تيم، ومحمد رشاد فضل قاسم، بوابل كثيف من الرصاص الحي في منطقة الحارة الفوقا، قرب جدار الفصل العنصري.

وأكدت مصادر صحفية فلسطينية أن الاحتلال اعتقل الفتيين حيّين، مشيرة إلى إصابة أحدهما بجراح.

ومن جهته، أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيليّ"، اليوم الجمعة، قتل فلسطينيين قرب القدس المحتلة، الليلة الماضية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، شابين شقيقين، عقب مداهمة بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت فادي وياسين بحر (17 عاما)، عقب دهم منزلهما في البلدة، وتفتيشه.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات