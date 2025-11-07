"أصدقاء الصحة النفسية في غزة" تعلن عن فرص تطوع مدفوع الأجر

أعلنت جمعية أصدقاء الصحة النفسية في غزة عن حاجتها لمتطوعين للعمل ضمن مشروع " الدعم والرعاية الشاملة للأفراد ذوي احتياجات الدعم النفسي والاجتماعي وعائلاتهم في ظل النزوح و الحرب في قطاع غزة" الذي تنفذه جمعية أصدقاء الصحة النفسية في غزة بالشراكة مع مؤسسة العون الطبي للفلسطينين (MAP) .
وذلك وفق الشروط التالية:
• درجة البكالوريوس في علم النفس أو الإرشاد النفسي من جامعة معترف بها بتقدير جيد جداً على الأقل.
• دورات متخصصة في الصحة النفسية والدعم النفسي.
• خبرة مثبتة لا تقل عن سنة في تقديم الدعم النفسي .
المهام الرئيسية:
• تقديم جلسات دعم نفسي جماعي وفردي وتدخل أسري والاستشارات النفسية وجلسات المتابعة حسب تقييم الحالات.
• المعرفة ببروتوكول استقبال الحالات وتوثيق المعلومات عنها وفق ما هو معمول به وتحديد احتياجاتها والمشاكل التي تعاني منها.
• إجراء المقابلات مع الحالات ووضع التشخيص المبدئي للحالة.
• التعاون والتنسيق مع مدراء الحالة والمشاركة في التقييم ووضع خطة وفق الإطار العام للمشروع.
• تقديم التقارير الدورية اللازمة حسب متطلبات العمل.
• القيام بأية مهام أخرى يتم تكليفها بها من المسؤول المباشر وضمن خطة المشروع.
الشروط الخاصة:
• التفرغ الكامل للعمل وعدم الارتباط بأية وظيفة أخرى طوال فترة التعاقد.
• أن يكون حاصلاً على تدريبات معتمدة في مجال الإرشاد النفسي من جهات معتمدة ومتخصصة في تقديم الخدمات ذات العلاقة.
• القدرة على العمل ضمن فريق متخصص والمشاركة في الاجتماعات ووضع خطط العمل.
للمهتمين بالتقديم
يرجى زيارة الرابط، اضغط هنا
يرجى تعبئة الطلب في موعد أقصاه 13/11/2025 يوم الخميس الساعة 12:00 ظهراً.