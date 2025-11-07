"أصدقاء الصحة النفسية في غزة" تعلن عن فرص تطوع مدفوع الأجر

أعلنت جمعية أصدقاء الصحة النفسية في غزة عن حاجتها لمتطوعين للعمل ضمن مشروع " الدعم والرعاية الشاملة للأفراد ذوي احتياجات الدعم النفسي والاجتماعي وعائلاتهم في ظل النزوح و الحرب في قطاع غزة" الذي تنفذه جمعية أصدقاء الصحة النفسية في غزة بالشراكة مع مؤسسة العون الطبي للفلسطينين (MAP) .

وذلك وفق الشروط التالية:

• درجة البكالوريوس في علم النفس أو الإرشاد النفسي من جامعة معترف بها بتقدير جيد جداً على الأقل.

• دورات متخصصة في الصحة النفسية والدعم النفسي.

• خبرة مثبتة لا تقل عن سنة في تقديم الدعم النفسي .

المهام الرئيسية:

• تقديم جلسات دعم نفسي جماعي وفردي وتدخل أسري والاستشارات النفسية وجلسات المتابعة حسب تقييم الحالات.

• المعرفة ببروتوكول استقبال الحالات وتوثيق المعلومات عنها وفق ما هو معمول به وتحديد احتياجاتها والمشاكل التي تعاني منها.

• إجراء المقابلات مع الحالات ووضع التشخيص المبدئي للحالة.

• التعاون والتنسيق مع مدراء الحالة والمشاركة في التقييم ووضع خطة وفق الإطار العام للمشروع.

• تقديم التقارير الدورية اللازمة حسب متطلبات العمل.

• القيام بأية مهام أخرى يتم تكليفها بها من المسؤول المباشر وضمن خطة المشروع.

الشروط الخاصة:

• التفرغ الكامل للعمل وعدم الارتباط بأية وظيفة أخرى طوال فترة التعاقد.

• أن يكون حاصلاً على تدريبات معتمدة في مجال الإرشاد النفسي من جهات معتمدة ومتخصصة في تقديم الخدمات ذات العلاقة.

• القدرة على العمل ضمن فريق متخصص والمشاركة في الاجتماعات ووضع خطط العمل.

للمهتمين بالتقديم

يرجى زيارة الرابط، اضغط هنا

يرجى تعبئة الطلب في موعد أقصاه 13/11/2025 يوم الخميس الساعة 12:00 ظهراً.

المصدر / فلسطين أون لاين