الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار

07 نوفمبر 2025 . الساعة 08:27 بتوقيت القدس
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3994.03 دولار للأوقية

ارتفع الذهب، الجمعة، وسط تراجع الدولار بعد أن أشارت تقارير من القطاع الخاص حول الوظائف إلى ضعفٍ في سوق العمل في الولايات المتحدة مما عزز التوقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3994.03 دولار للأوقية (الأونصة) لكنه يتجه لخسارة أسبوعية 0.3 بالمئة.

وانخفض المعدن النفيس بنحو ثمانية في المئة منذ أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4381.21 دولار في 20 تشرين الأول/ أكتوبر .

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 4004.40 دولار للأوقية.

وأظهرت بيانات الخميس أن الاقتصاد الأمريكي خسر وظائف في تشرين الأول/ أكتوبر  في قطاعي الحكومة وتجارة التجزئة، في حين أدت إجراءات خفض التكاليف واعتماد الشركات على الذكاء الاصطناعي إلى زيادة في عمليات التسريح المعلن عنها.

وتراجع الدولار في وقت يركز فيه المستثمرون الذين يفتقرون إلى البيانات الرسمية عن سوق العمل الأمريكية على مؤشرات الضعف التي تظهرها استطلاعات القطاع الخاص.

وعادة ما يزيد ضعف سوق العمل من احتمالات خفض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 48.31 دولار للأوقية لكنها تتجه لخسارة أسبوعية 0.7 بالمئة. وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1534.21 دولار ويتجه لانخفاض أسبوعي بنحو اثنين بالمئة. وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1379.33 دولار ويتجه لمكاسب أسبوعية 0.5 بالمئة.

المصدر / وكالات
