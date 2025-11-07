طقس فلسطين الجمعة 7 نوفمبر

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، الجمعة، أن يكون الجو حارأ نسبياً إلى حار ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 5 درجات مئوية.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة؛ فيكون الجو غائمًا جزئيا وباردا نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية ويحتمل أن تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا السبت، توقعت الأرصاد أن يكون الجو حارأ نسبياً إلى حار ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحوالي 5 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / وكالات