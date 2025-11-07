ندى أرحومة.. من التفوق إلى غرفة الإنعاش

خانيونس/ فاطمة العويني

فتاة جميلة ذات شعر اشقر وعيون خضراء تتصف بالذكاء والنباهة ما جعلها تحصد أعلى الدرجات وتكون في كل عام الأولى على مدرستها في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ندى أرحومة ذات الخمسة عشرة ربيعًا، علقت أسرتها آمالًا كبيرة عليها، بعدما حافظت على تفوقها طوال السنين السابقة.

ومع الاجتياح "الإسرائيلي" المتكرر لمخيم جباليا فقدت الأسرة منزلها ونزحت قسرا لجنوب القطاع. يقول عبد الرحمن أرحومة، والد ندى: " لا يوجد أي مقومات للحياة في مخيم جباليا فنصبنا خيمة في الشيخ رضوان".

ويتابع لـ "فلسطين أون لاين": "في العاشر من سبتمبر حدث قصف مفاجئ مجاور. كنت أنا وزوجتي نوقد النار لنعد الطعام خارج الخيمة عندما جاءت إحدى بناتي تصرخ: ندى ماتت اجت فيها شظية".

ويمضي بالقول: "هرعت إلى داخل الخيمة اخذتها لمستشفى الشفاء، لم يكن يبدو عليها أي علامات للحياة فوضعوها ضمن الشهداء وفجأة شعرت بأنها تتنفس فأخذت أصرخ على الاطباء الذين أخذوها فورا لغرف العناية المركزة".

ويشير إلى أن الأطباء أجروا لـ" ندى" عدة عمليات طارئة لكن حالتها الصحية كانت صعبة للغاية وحرجة. "أخبرونا أنهم فعلوا كل ما تسمح به الإمكانيات الطبية المتاحة حاليا وان ندى بحاجة للاجلاء الفوري للعلاج بالخارج".

ويبين أن ندى ما زالت تعاني من عدة مشاكل صحية منها كسر في الفكين وعدم وجود عظام في الأنف فهي بحاجة لزراعة عظم، كما انها فقدت عينها اليمنى، وتحتاج لعين صناعية، "تتنفس ندى من فتحة في رقبتها تصاب بالاختناق مرتين أو ثلاثة بشكل يومي حتى نظن أنها فارقت الحياة ".

ولصعوبة وضع ندى الصحي فإن الأطباء منحوها تحويلتين طارئتين للخارج الاولى لزراعة عظام الوجه والفكين والثانية لزراعة عين صناعية وتجميل الوجه ولكن رغم ذلك لم يتم إجلاؤها للعلاج بالخارج حتى اللحظة بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق معابر قطاع غزة.

ولا تتوقف المعاناة عند ندى حتى هذا الحد بل ان الإصابة أثرت على دماغها ففقدت الذاكرة والنطق كما أن عينها اليسرى بدأ النظر يخف فيها تدريجيا. يقول والدها: "يعجز الأطباء حتى الآن عن تحديد الضرر الذي أصاب دماغها وهل من الممكن إصلاحه".

وما يزيد معاناة الأسرة هو النزوح القسري وفقدان مصدر الدخل والاضطرار في الوقت ذاته لتوفير مستلزمات يومية لـ" ندى " من شاش طبي وأدوية ومراهم غير متوفرة حاليا في المستشفيات بجانب احتياجات الاسرة المكونة من عشرة أفراد في ظل تعطل والدها عن العمل.

ويشعر والدها بالضيق الشديد حينما يشعر أشقائها الصغار بالخوف عند رؤية وجهها بعد أن كانت ندى مثالا للجمال بين اقرانها، ويطالب المنظمات الصحية الدولية بالاسراع في اجلائها للعلاج بالخارج قبل فوات الاوان.

المصدر / فلسطين أون لاين