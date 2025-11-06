ويتكوف يعلن انضمام بلد جديد لاتفاقات "أبراهام"

فلسطين أون لاين

06 نوفمبر 2025 . الساعة 21:09 بتوقيت القدس
المبعوث الأمريكي ويتكوف
وكالات/ فلسطين أون لاين

قال ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط إنه سيعلن اليوم الخميس انضمام بلد جديد لاتفاقات أبراهام.

وأضاف ويتكوف في منتدى الأعمال الأميركي في ميامي بولاية فلوريدا الأميركية "سأعود إلى واشنطن الليلة لأننا سنعلن (…) انضمام دولة إضافية إلى اتفاقات أبراهام"، لكنه امتنع عن الكشف عن اسم الدولة المعنية.

لكن موقع أكسيوس الأميركي ذكر أن الدولة الجديدة هي جمهورية كازاخستان في آسيا الوسطى، والتي تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل منذ عقود، لكن ورد أنها ستنضم إلى الاتفاقات للمساعدة في "إعادة تنشيطها".

ورئيس كازاخستان هو واحد من خمسة قادة من آسيا الوسطى سيلتقون ترامب في البيت الأبيض الخميس.

 

