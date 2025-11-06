مرفق بالرابط... منح بكالوريوس دراسية لطلبة فلسطين في سنغافورة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، يوم الخميس، عن توفر عدد من المنح الدراسية في سنغافورة، للحصول على درجة البكالوريوس للعام الدراسي 2026-2027.

للاطلاع على التعليمات الخاصة بالمنحة : اضغط هنـــا

للاطلاع على قائمة الجامعات والتخصصات المتاحة: اضغط هنـــا

لتقديم الطلب الإلكتروني اضغط هنـــا

آلية تقديم الطلب:

يجب على الطلبة الراغبين بالتقدم للمنح تقديم طلب المنحة على موقع الجامعة الذي يرغب الطالب الدراسة بها في سنغافورة حسب الجدول المرفق في الاعلان، ومن ثم تقديم الطلب الالكتروني الخاص بالوزارة (تحمل الوثائق المطلوبة على الطلب الالكتروني) ، ومن ثم يتم تسليم نسخة من الوثائق المطلوبة مصدقة حسب الاصول في مقر الوزارة في رام الله او احد مكاتبها في نابلس أو الخليل حتى يوم الاثنين الموافق 2/2/2026.