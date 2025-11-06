الاحتلال يشنّ غارات مكثفة على جنوب لبنان

متابعة/ فلسطين أون لاين

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، سلسلة غارات عنيفة على بلدات عيتا الجبل وطير دبا والطيبة جنوبي لبنان، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين في قضاء صور، بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة اللبنانية.

وقال جيش الاحتلال في بيانٍ له إنه بدأ "موجة من الضربات" ضد ما وصفها بـ"بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله"، مدّعياً أن الهجمات تهدف إلى منع الحزب من إعادة بناء نشاطه العسكري في الجنوب اللبناني.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لاحق، ارتفاع حصيلة الغارات على بلدة طُورا في قضاء صور إلى شهيد وثمانية مصابين، بعد أن كانت قد أفادت في حصيلة أولية باستشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت منطقة مفتوحة بين بلدتي طُورا والعباسية، ما تسبب في حالة هلع بين الطلاب والسكان المدنيين.

وفي تطور ميداني آخر، ألقى جيش الاحتلال منشورات تحريضية فوق بلدة عيتا الشعب الحدودية، تضمنت تهديدات باستهداف مبانٍ في القرى الجنوبية، مما دفع عددًا من المواطنين لإخلاء منازلهم والتوجه نحو مناطق أكثر أمانًا.

وأشارت الوكالة إلى، أن حالة من الحذر والترقب تسود البلدات الحدودية، فيما تتابع فرق الدفاع المدني عمليات الإخلاء وتقديم المساعدة للسكان.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تصاعد التوتر على الجبهة اللبنانية، بعد تقارير إسرائيلية تحدّثت عن استعداد جيش الاحتلال لجولة قتال جديدة مع حزب الله، في وقت تواصل فيه "إسرائيل" خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع لبنان منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، والذي سجّل أكثر من 4500 خرق، وفق مصادر لبنانية رسمية.