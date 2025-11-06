حماس: مشهد بن غفير في النقب تجسيدٌ صارخًا للإرهاب والعنجهية

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن "المشهد الاستفزازي" الذي قام به الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، خلال حضوره إلى منطقة النقب لتسليم أوامر هدم وإخلاء لعائلات بدوية، "تجسيدًا صارخًا للإرهاب المنظّم والعنجهية التي تنتهجها حكومة الاحتلال".

وقالت الحركة في تصريح صحفي، إن استقواء الاحتلال على التجمعات البدوية وابتزازهم وتهديدهم بفقدان مساكنهم يمثل "حلقة جديدة من حلقات التنكيل الممنهج والتمييز العنصري"، ويكشف "منطق الاستفزاز والبطش الذي تمارسه حكومة الاحتلال دون أي ضوابط قانونية أو أخلاقية".

وحذّرت "حماس" من أن استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية في نهجها القمعي والفاشي "سيجلب عواقب ميدانية خطيرة"، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى "التدخل الفوري للجم الاحتلال ووقف سياساته في الهدم والتهجير القسري".

كما دعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني والأطر المحلية والوطنية إلى التضامن الواسع مع الأهالي البدو في النقب وسائر المناطق المهددة، والتصدي لمحاولات التهجير، مؤكدة أن "صمود أبناء شعبنا وثباتهم هو السد المنيع أمام كل مخططات الاحتلال الخبيثة".

وظهر الوزير المتطرف في مقطع فيديو وهو يتجول ميدانيًا في منطقة النقب، ويوزع أوامر بهدم بيوت السكان، ويشرف ميدانيا على عمليات الهدم.