عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

06 نوفمبر 2025 . الساعة 11:56 بتوقيت القدس
تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن  67 مستوطنًا اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، إن المستوطنين "الإسرائيليين" اقتحموا المسجد الأقصى 27 مرة خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وذكرت أن "أعدادا كبيرة من المستوطنين أدوا صلوات تلمودية وانبطاحات وغناء ورقصا والنفخ بالبوق وحمل القرابين النباتية، وارتداء زي كهنة الهيكل".

وتواصل قوات الاحتلال التضييق على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
