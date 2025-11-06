مؤسسة إنقاذ الطفل تعلن عن وظائف شاغرة

الوصف الوظيفي

نظرًا للحاجة الماسة لشغل هذه الوظيفة، ستُراجع الطلبات باستمرار. يُرجى العلم بأنه قد يتم شغل الوظيفة قبل إغلاق باب التقديم، لذا يُنصح بالتقديم المبكر.



سيكون هذا الدور مشروطًا بتأمين الأموال المتاحة، وقد يُستخدم هذا المنصب الشاغر لشغل أكثر من وظيفة واحدة.



الفرصة: طبيب (الاستشارات الوطنية)

مكان العمل: مكتب غزة الميداني – مركز الرعاية الصحية الأولية SCI

مدة العقد ومستوى الجهد المبذول: 3 أشهر مع إمكانية التمديد

يتولى الطبيب مسؤولية تقديم الرعاية الصحية المنقذة للحياة لجميع المرضى في مركز الرعاية الصحية الأولية التابع لمنظمة إنقاذ الطفولة، من خلال الاستشارات والإحالة والمتابعة وفقًا لبروتوكولات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة إنقاذ الطفولة.

ويقدم الدعم في الإشراف على مركز الرعاية الصحية الأولية وإدارته. ويشمل هذا الدور تشخيص وعلاج مجموعة واسعة من الحالات الطبية، وتعزيز التدابير الصحية الوقائية، ودعم المرضى في إدارة الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى إدارة حالات الطوارئ.

نطاق العمل:

التقارير إلى: مسؤول الصحة في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية

الموظفون الذين يتبعون هذا المنصب: لا يوجد

متطلبات الوظيفة

لكي تكون ناجحًا، عليك إحضار/امتلاك:

المؤهلات:

طبيب مسجل مؤهل من المؤسسة المعترف بها ومرخص لممارسة الطب في غزة.

الخبرة والمهارات:

خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الرعاية الصحية الأولية والممارسة العامة.

خبرة مثبتة في الإدارة لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

التخصص في طب الأسرة.

مهارات قوية في التعامل والتواصل.

القدرة على العمل كجزء من فريق وإظهار المرونة والدافع والنضج.

القدرة على العمل تحت ضغط العمل وظروف الطوارئ.

القدرة على العمل ضمن إطار زمني ضيق.

الاستعداد للسفر على نطاق واسع في الميدان.

إجادة اللغة الإنجليزية واللغات المحلية.

مرغوب فيه:

خبرة العمل في حالات الطوارئ الإنسانية.

خبرة العمل في منظمة غير حكومية (دولية).

إتقان اللغة الإنجليزية.

معرفة جيدة بمعايير الجودة وضوابط الجودة المتعلقة بالممارسة الطبية.

مسؤوليات وظيفية إضافية

إن الواجبات والمسؤوليات الموضحة أعلاه ليست شاملة، وقد يُطلب من حامل الدور القيام بمهام إضافية ضمن حدود معقولة لمستوى مهاراته وخبرته.

نحن بحاجة إلى الحفاظ على سلامة الأطفال، لذا فإن عملية الاختيار لدينا، والتي تتضمن فحوصات خلفية صارمة، تعكس التزامنا بحماية الأطفال من الإساءة.

نقدم حزمة تنافسية في هذا القطاع. يُقدّم هذا الدور بناءً على الشروط والأحكام الوطنية. ستتم مراجعة الطلبات واختيارها بشكل دوري.

تعمل منظمة إنقاذ الطفولة على تعزيز بيئة عمل متنوعة وشاملة، ويتم تشجيع النساء والأشخاص ذوي القدرات المختلفة على التقديم.

آخر موعد للتقديم 11 نوفمبر 2025

طريقة التقديم

يرجى إرفاق نسخة من سيرتك الذاتية وخطاب التغطية مع طلبك، مع ذكر تفاصيل راتبك الحالي وتوقعاتك للراتب: اضغط هنا

نحن بحاجة إلى الحفاظ على سلامة الأطفال، لذا فإن عملية الاختيار لدينا، والتي تتضمن فحوصات خلفية صارمة، تعكس التزامنا بحماية الأطفال من الإساءة.

المصدر / فلسطين أون لاين