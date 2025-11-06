"الأونروا": معظم المباني التَّابعة لنا في غزَّة تضرَّرت جراء الحرب "الإسرائيلية"

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن معظم المباني التابعة لها في مدينة غزة تعرضت لأضرار جسيمة.

وأشارت "الأونروا" في تقرير سابق، إلى إن نحو 75 ألف نازح فلسطيني يحتمون في أكثر من 100 مبنى تابع لها بقطاع غزة رغم تضرر العديد منها جراء الحرب "الإسرائيلية".

وأضافت الوكالة في منشور على منصة إكس أن "75 ألف فلسطيني يحتمون في 100 مبنى تابع للأونروا، العديد منها متضررة وتعاني من اكتظاظ شديد".

وأوضحت مسؤولة مكتب الإعلام في الوكالة بغزة إيناس حمدان، لـ "فلسطين أون لاين"، يوم الأحد الماضي، أن لدى أونروا ما يعادل حمولة 6,000 شاحنة من الإمدادات الإنسانية الحيوية في كلٍّ من الأردن ومصر، بانتظار السماح لها بالدخول إلى القطاع، داعية إلى رفع الحظر عن مساعداتها.

وأشارت إلى أن أونروا ما زالت تدير في غزة سبعة مراكز صحية و31 نقطة طبية متنقلة، وقدّمت منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، نحو 15 مليون استشارة طبية، إلى جانب إدارتها أكثر من 70 مركز إيواء تضم نحو 70 ألف نازح.

وتواصل فرق الوكالة توفير المياه وإزالة النفايات الصلبة، حيث استفاد من خدمات توفير المياه في الأونروا منذ بداية عام 2025 أكثر من 1.4 مليون شخص، فيما قدّمت فرق الدعم النفسي والاجتماعي خدماتها لأكثر من 730 ألف نازح، من بينهم أكثر من نصف مليون طفل، وفق حمدان.

المصدر / فلسطين أون لاين