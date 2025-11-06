طقس فلسطين اليوم الخميس 6 نوفمبر

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، يوم الخميس، أن يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة وجافًا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 7 درجات مئوية.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة؛ فيكون الجو غائمًا جزئيا ولطيفاً في معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا الجمعة، توقعت الأرصاد أن يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 5 درجات مئوية، وفي ساعات المساء والليل يحتمل أن تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

