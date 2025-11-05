"الصحة": ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة في غزة إلى 68 ألفا و875

فلسطين أون لاين

05 نوفمبر 2025 . الساعة 13:29 بتوقيت القدس
...
241 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النَّار في غزَّة

أصدرت وزارة الصحة، الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه،، إنَّ 3 شهداء (منهم 1 شهيد جديد، وشهيدان تم انتشالهما) و 2 إصابات وصلوا إلى مستشفيات القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ومنذ وقف إطلاق النار 11 أكتوبر 2025، بلغ إجمالي الشهداء: 241، فيما بلغ إجمالي الإصابات: 609، بينما وصل إجمالي الانتشال: 513.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 68,875 شهيدًا 170,679 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

 

