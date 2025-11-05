فلسطين أون لاين

"إعلاءً لمصلحة الشعب الفلسطيني"

أبو مرزوق: حماس وافقت على تولي وزير من السلطة إدارة قطاع غزة

05 نوفمبر 2025 . الساعة 12:59 بتوقيت القدس
القيادي في حماس موسى أبو مرزوق

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، د. موسى أبو مرزوق، إن الحركة وافقت على أن يتولى وزير تابع للسلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة إعلاءً لمصلحة الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى وجود توافق فلسطيني على أن تكون قوة حفظ الأمن في غزة فلسطينية تحت رئاسة لجنة إدارة القطاع.

وأوضح أبو مرزوق في تصريحات لقناة الجزيرة مباشر، أمس الثلاثاء، أن من الصعب تمرير مجلس الأمن لمشروع إنشاء القوة الدولية في غزة وفقًا للمشروع الأمريكي.

وأضاف، أن الوسطاء أصروا على أن يكون إنشاء القوة الدولية في غزة بقرار من مجلس الأمن، في حين لم تكن لدى الولايات المتحدة ولا "إسرائيل" رغبة في أن تكون القوة الدولية بقرار من مجلس الأمن.

وأكد القيادي في حماس أنه لا يمكن القبول بقوة عسكرية تكون بديلاً لجيش الاحتلال في غزة، لافتًا إلى أن الحركة رصدت أكثر من 190 خرقًا من الاحتلال منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 من الشهر الماضي.
 

