الاحتلال يعلن هوية الجندي الأسيرٍ الذي تسلَّمت جثَّته من القسَّام.. "مزدوج الجنسيَّة"

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" هوية جثة الجندي الأسير "الإسرائيلي" التي استلمها الليلة الماضية من قطاع غزة ضمن ترتيبات صفقة التبادل.

وقال جيش الاحتلال، إن الجثة تعود للجندي إيتاي تشين الذي أسرته كتائب القسام من داخل دبابته في مستوطنة "ناحل عوز" خلال معارك 7 أكتوبر.

ووفقًا لمراسل القناة 12 العبرية، إيتاي تشين يعتبر آخر أسير يحمل الجنسية الأمريكية إلى جانب "الإسرائيلية" أعيدت جثته من قطاع غزة.

وعمل تشين كجندي مقاتل في الكتيبة 77 من اللواء 7، واعتقلته القسام من داخل دبابة في معركة "كيبوتس نير عوز" صباح يوم 7 أكتوبر 2023.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد أعلنت أنها ستسلم جثة أسير "إسرائيلي" بعد أن عثرت عليها شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة خلال عمليات البحث والحفر المتواصلة داخل ما يسمى الخطر الأصفر، وهو الحد الذي انسحبت إليه قوات الاحتلال في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان فريق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكتائب القسام قد استأنف عملية البحث عن جثث أسرى "إسرائيليين" في الحي لليوم الثالث على التوالي.

وجاء تسليم الجثث "الإسرائيلية" ضمن مرحلة أولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي دعمت بلاده حرب الإبادة "الإسرائيلية" في غزة.

ولا تزال حرب الإبادة "الإسرائيلية" على قطاع غزة جارية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 رغم اتفاق وقف إطلاق النار، حيث ارتكب جيش الاحتلال نحو 200 انتهاك للاتفاق، وتسبب منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري باستشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين، إلى جانب نسف وتدمير العديد من المباني السكنية.

وقد خلّفت حرب الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" على غزة 68 ألفا و865 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا و670 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، مع تكلفة إعادة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

المصدر / فلسطين أون لاين