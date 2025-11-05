الاحتلال يواصل خرقه لاتِّفاق وقف إطلاق النَّار.. غارات وعمليات نسف في قطاع غزَّة

فلسطين أون لاين

05 نوفمبر 2025 . الساعة 10:21 بتوقيت القدس
خروقات "إسرائيلية" متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

في اليوم الـ26 من بدء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال خروقاتها اليومية في مختلف مناطق القطاع، عبر إطلاق القذائف والرصاص الحي واستهداف الأحياء السكنية والخيام المؤقتة للنازحين، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والاتفاقيات التي نصت على وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال نفذت عملية نسف ضخمة شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع، بالتزامن مع غارات جوية. 

وأطلقت آليات الاحتلال النار باتجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

كما نفّذ الاحتلال عمليات نسف ضخمة شرقي خان يونس، بالتزامن مع سلسلة غارات جوية عنيفة على بلدة بني سهيلا. 

وفي سياق متصل، قصفت مدفعية الاحتلال شرقي حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025)، بلغ إجمالي الشهداء: 240، فيما وصل إجمالي الإصابات: 607، بينما بلغ إجمالي الانتشال: 511.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #خرق اتفاق وقف إطلاق النار #غارات في غزة

