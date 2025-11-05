ترامب يعلِّق على فوز زهران ممداني ويُبرِّر خسارة الجمهوريين.. ما الذي قاله؟

تبدو خسارة الجمهوريين في الانتخابات التي جرت أمس الثلاثاء في نيويورك وفرجينيا ونيوجيرسي اختبارا مهما للرئيس الأمريكي دونالد ترمب وحزبه مع اقتراب الانتخابات النصفية للكونغرس المقرر إجراؤها العام المقبل، كما أنها تشكل في الوقت نفسه اختبارا لقدرة الحزب الديموقراطي على تجاوز الانقسامات الداخلية.

وفي أول رد فعل له، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب -عبر منصة تروث سوشيال- إن عدم وجود اسمه على ورقة الاقتراع والإغلاق الحكومي كانا سبب خسارة الجمهوريين للانتخابات.

وفي ردود الفعل الأخرى، نقلت شبكة "إن بي سي" عن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن نتائج الانتخابات تمثل رفضا قاطعا لأجندة ترامب.

وقال شومر إن الشعب الأميركي رفض القسوة والفوضى والجشع التي تُميّز تطرف حركة "جعل أميركا عظيمة مجددا"، وفق تعبيره.

من جهته، قال السيناتور بيرني ساندرز إن زهران ممداني بفوزه في انتخابات عمدة نيويورك حقق إحدى أكبر المفاجآت السياسية في التاريخ الأميركي الحديث.

وفاز المرشح الديمقراطي زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك، كما فازت مرشحتان ديمقراطيتان بمنصب الحاكم في ولايتي فرجينيا ونيوجيرسي، مما يعطي الحزب المنكوب زخمًا كبيرًا مع تطلعه إلى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس العام المقبل.

وأعلن ممداني فوزه في خطاب النصر الذي ألقاه أمام مناصريه، وقال إنه في مطلع يناير/كانون الثاني سيؤدي القسم رسميًا عمدة لنيويورك.

وقبل بدء الانتخابات، قال ترمب خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، "إذا كان عليّ الاختيار بين ديموقراطي سيّئ (أندرو كومو) وشيوعي (زهران ممداني)، فسأختار الديموقراطي السيّئ".

ودعا ترامب سكان نيويورك إلى التصويت لكومو، مهددا أنه في حال فوز ممداني فسيخفض التمويل المقدم لنيويورك، ولن يرسل سوى الحد الأدنى من المطلوب من الأموال المدنية.

وفي حين نشر الرئيس الجمهوري الجيش في العديد من معاقل الديموقراطيين (بورتلاند وشيكاغو وواشنطن وممفيس ولوس أنجليس)، تعهّد ممداني معارضة "شرسة" لسياساته المناهضة للهجرة وحربه القضائية ضد "أعدائه السياسيين".

ومن جهته، دعا إيلون ماسك عبر منصته "إكس" إلى التصويت لصالح أندرو كومو بدلا من "مومدومي أو أيا كان اسمه"، في إشارة ساخرة من ممداني. حتى داخل حزبه، لا يحظى المرشح بدعمٍ إجماعي. فالعديد من الشخصيات البارزة فيه من بينهم زعيم أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين تشاك شومر لا يعلنون تأييدهم له علنا، ومن أعلن ذلك كان حذرا للغاية.

ورغم أنه تأخر في تأييد زهران ممداني، فإن زعيم الديموقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز لا يعتقد أنه سيكون "مستقبل" حزبهم، رغم الحماسة التي يثيرها في نيويورك.

وتُشكّل مدينة نيويورك وحدها أكثر من 40% من سكان ولاية نيويورك، ويتجاوز حجم اقتصادها 2.3 تريليون دولار، أي أكبر من اقتصاد كندا، وتمثل حوالي 9% من إجمالي اقتصاد أمريكا.

وتشهد المدينة، التي تحتضن أكبر جالية يهودية خارج "إسرائيل"، يبلغ تعدادها مليون نسمة، منافسة كبيرة بين مرشحين داعمين لـ"تل أبيب"، وفي مقدمتهم الحاكم الحالي للمدينة إريك أدامز، والحاكم السابق أندرو كومو، من جهة، وبين ممداني المسلم الداعم لفلسطين من جهة أخرى.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات