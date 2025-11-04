مُعطى: (6870) انتهاكًا للاحتلال في الضفة والقدس

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

أصدر مركز معلومات فلسطين "مُعطى" تقريره الشهري الذي وثّق فيه 6870 انتهاكاً ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025، تزامناً مع استمرار التوتر الميداني وتصاعد أنشطة المقاومة الشعبية والمسلحة.

حصيلة الانتهاكات الإسرائيلية بحسب التقرير، أسفرت اعتداءات الاحتلال عن:

14 شهيداً و301 مصاباً برصاص وقنابل القوات الإسرائيلية والمستوطنين.

659 معتقلاً و133 محتجزاً مؤقتاً خلال المداهمات اليومية.

127 عملية هدم منازل و211 عملية تدمير ممتلكات، إلى جانب 161 حالة مصادرة.

1507 اقتحامات و1196 مداهمة لمناطق فلسطينية.

1039 حالة تضييق على الحواجز العسكرية و353 عملية إغلاق طرق ومحاور رئيسية.

67 نشاطاً استيطانياً و637 اعتداءً نفّذه مستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

كما رُصدت 127 انتهاكاً بحق المقدسات و7 انتهاكات ضد الصحفيين والطواقم الطبية و8 انتهاكات بحق قطاع التعليم.

في المقابل، وثّق مركز "مُعطى" 356 عملاً مقاوماً في الضفة والقدس خلال الشهر ذاته، أسفرت عن إصابة 8 مستوطنين بجراح متفاوتة، وتوزعت أعمال المقاومة كالتالي:

24 عملية نوعية أبرزها إطلاق نار وزرع عبوات ناسفة. 6 اشتباكات مسلحة ومحاولة دهس واحدة. 16 عملية تفجير أو إلقاء عبوات وعملية إعطاب آلية عسكرية.

كما شهد الشهر 332 فعلاً شعبياً، منها: