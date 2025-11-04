نتنياهو يمثل مجددًا أمام المحكمة في ثلاث قضايا فساد

متابعة/ فلسطين أون لاين

مثُل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة المركزية في "تل أبيب" للرد على تهم الفساد والرشوة وإساءة الأمانة الموجّهة إليه في ثلاث قضايا معروفة إعلامياً بملفات 1000 و2000 و4000.

وقالت صحيفة إسرائيل اليوم إن نتنياهو وصل إلى المحكمة ظهر اليوم وبدأ الإدلاء بشهادته أمام القضاة، في حين ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الحكومة طلب إنهاء الجلسة مبكراً بدعوى "الارتباط باجتماع سياسي مهم".

وسبق أن تهرب نتنياهو من المثول لدى المحكمة، بزعم السفر، أو انشغاله بتطورات الإبادة الجماعية التي شنتها (إسرائيل) في قطاع غزة على مدار عامين.

يتضمن الملف 1000 اتهامات لنتنياهو وأفراد من عائلته بتلقي هدايا ثمينة من رجال أعمال مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم، أما الملف 2000 فيتعلق باتفاق سري مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت أرنون موزيس للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

بينما يتناول الملف 4000 شبهة تقديم تسهيلات لمالك موقع والا الإخباري وشركة بيزك للاتصالات، شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية داعمة لنتنياهو وأسرته.

وعلى الصعيد الدولي، كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

تأتي محاكمة نتنياهو في وقت تعيش فيه (إسرائيل) توتراً سياسياً داخلياً وانقساماً حاداً، بعد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بين إسرائيل وحركة حماس، والذي أنهى حرباً استمرت عامين وأدت عن استشهاد أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة 170 ألفاً آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.

ويُنظر إلى استمرار محاكمة نتنياهو باعتبارها اختباراً للقضاء الإسرائيلي، في ظل اتهامات للمنظومة السياسية بالسعي إلى حماية رئيس الوزراء من المحاسبة عبر صفقات سياسية وتشريعية تضعف استقلال القضاء.