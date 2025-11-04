غواصون يبحثون عن هاتف المدعية العسكرية في بحر "هرتسليا".. ما الذي حاولتْ إخفاءه؟

ترجمة عبد الله الزطمة

بدأت شرطة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، استجواب المدعية العسكرية السابقة، اللواء يفعات تومر-يروشالمي، بعد يوم ونصف من اعتقالها، في قضية تُثير جدلًا واسعًا داخل الجيش والنيابة العسكرية.

ويقود التحقيق ضابط شرطة برتبة ملازم أول مُنتدب من الجيش.

ووفق ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت"، فإن عمليات البحث مستمرة عن هاتف تومر-يروشالمي المفقود، والذي يُعتقد أنها ألقته في البحر، لاحتوائه على أدلة قد تكشف تفاصيل تسريب فيديو يظهر اعتداء جنود على معتقل فلسطيني في "سديتمان".

وشاركت فرق غواصين وهواة أجهزة الكشف عن المعادن في البحث على شاطئ هرتسليا، في محاولة لاسترجاع الهاتف قبل أن يُتلف أو تُحذف محتوياته.

وأشارت مصادر عبرية إلى أن التسريب دُبِّر عبر مجموعة واتساب تضم كبار ضباط النيابة العسكرية، وقد يكون بعضهم على علم بمحاولات إحباط التحقيق أو تقديم إفادات كاذبة أمام المحكمة.

ومددت محكمة الصلح في (تل أبيب) احتجاز تومر-يروشالمي حتى الغد، ورفضت المحكمة المركزية لاحقًا استئنافها، مع منعها من تصوير جلسة المحاكمة.

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين