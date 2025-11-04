الأمم المتحدة: عدد كبير من المدنيين ما زالوا محاصرين في الفاشر

قالت الأمم المتحدة، الاثنين، إن عددًا كبيرًا من المدنيين لا يزالون محاصرين في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان، داعيا إلى إتاحة وصول "فوري وغير مقيد" إلى المحاصرين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بنيويورك، عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، وفق ما ذكره موقع "أخبار الأمم المتحدة".

وقال حق، إن "المدنيين غير قادرين على مغادرة الفاشر فيما قتل المئات منهم، بمن فيهم عاملون في المجال الإنساني".

وأضاف: "لا يزال عدد كبير من الأشخاص محاصرين داخل المدينة، مع انقطاع أو انعدام التواصل مع العالم الخارجي".

ويشهد السودان منذ أبريل/ نيسان 2023، حربا دامية بين الجيش و"قوات الدعم السريع" أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.

واستولت قوات الدعم السريع في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على مدينة الفاشر، وارتكبت مجازر بحق مدنيين وفقا لمنظمات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد.

وفي 29 من الشهر ذاته، أقر قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي" بحدوث تجاوزات في الفاشر، مدعيا فتح تحقيق في هذا الشأن.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" شدد على أن "استمرار قوات الدعم السريع في عرقلة إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى المدينة أمر غير مقبول".

ودعا إلى "إتاحة وصول فوري وغير مقيد إلى الأشخاص المحاصرين في الفاشر".

وقال حق إن "الوقف الفوري للأعمال العدائية أمر بالغ الأهمية لضمان حماية المدنيين".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في بيان، اتخاذه خطوات فورية لجمع أدلة ذات صلة بالأنباء عن "جرائم" الفاشر، لاستخدامها بملاحقات قضائية.

وتسيطر "الدعم السريع" حاليًا على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غربًا، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور، التي لا تزال تحت سيطرة الجيش، وتشمل محافظات كرنوي وأمبرو والطينة شمال الولاية.

كما توجد مناطق تحت سيطرة قوات حركة "تحرير السودان" بقيادة عبد الواحد محمد نور، بما فيها منطقة "طويلة" التي تضم أكبر عدد من نازحي الفاشر.

ويسيطر الجيش على أغلب مناطق الولايات الـ13 المتبقية من أصل 18 ولاية في الجنوب والشمال والشرق والوسط، بما فيها العاصمة الخرطوم.

ويشكل إقليم دارفور نحو خمس مساحة السودان، غير أن غالبية السودانيين، البالغ عددهم 50 مليون نسمة، يعيشون في مناطق تحت سيطرة الجيش.

