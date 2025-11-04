طقس فلسطين الثلاثاء 4 نوفمبر

فلسطين أون لاين

04 نوفمبر 2025 . الساعة 08:30 بتوقيت القدس
خيام النازحين في غزة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، الثلاثاء، أن يكون الجو حارًا في معظم المناطق شديد الحرارة في أريحا والأغوار وجافًا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي (6-7) درجات مئوية ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة؛ فيكون الجو غائمًا جزئيا لطيفًا في المناطق الجبلية ومعتدلًا في بقية المناطق، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا الأربعاء، توقعت الأرصاد أن يكون الجو حارًا في معظم المناطق شديد الحرارة في أريحا والأغوار وجافًا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي (7-8) درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

